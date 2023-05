Volontariato: presidenti e rappresentanti di Fish, Asi, Fictus, Auser, Modavi e Croce Rossa nominati membri del Cnel

Nel Consiglio dei ministri tenutosi ieri è stata deliberata la nomina dei nuovi membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). Si tratta di Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish), Emilio Minunzio, vicepresidente di Associazioni sportive e sociali italiane (Asi), Bruno Molea, presidente della Federazione italiana degli enti culturali, turistici e sportivi (Fictus), Domenico Pantaleo, presidente dell’Auser, Marco Tamagnini, in rappresentanza del Movimento delle Associazioni di volontariato italiano (Modavi), e Rosario Maria Gianluca Valastro, presidente della Croce Rossa italiana.

“Sono onorato di questo incarico per il quale ringrazio il Governo e il Consiglio nazionale del Terzo settore”, ha commentato Valastro, assicurando che “la Croce Rossa italiana continuerà a fornire il suo apporto e la sua collaborazione anche attraverso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, basandosi soprattutto sul suo osservatorio privilegiato che si fonda su una presenza capillare nei territori di tutta Italia”.