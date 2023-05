Società: Meic Basilicata, sabato a Melfi il seminario “RiparAzioni. Percorsi di giustizia”. Interviene il vescovo Fanelli

A Melfi, in Basilicata, sabato 27 maggio, alle ore 18, nella sala Spinelli del Palazzo vescovile, si terrà un seminario dal titolo “RiparAzioni. Percorsi di giustizia”. È organizzato dalla Delegazione lucana del Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic) e avrà come relatore Franco Perrella, responsabile dell’area Misure e sanzioni di comunità dell’Ufficio distrettuale di Potenza – Esecuzione penale esterna.

Il Meic, già con il convegno nazionale “E liberaci dal male” svoltosi a Roma a fine marzo, che ha visto la presenza di studiosi e del card. Matteo Zuppi, intende coinvolgere iscritti, simpatizzanti e cittadini, soprattutto i cristiani, a riflettere sulla necessità di rifuggire dalla logica manichea che separa il mondo tra “buoni” e “cattivi”, piuttosto esigendo che la società riesca a tessere relazioni rispettose della dignità di ogni persona, e la giustizia riesca pazientemente a riparare strappi e ferite che il male genera nella comunità.

“Il tema della giustizia riparativa, con la questione giuridico-amministrativa delle pene alternative al carcere, è radicato nell’esigenza del rispetto dei diritti umani nelle carceri, oltre che nei nostri valori costituzionali. Ma anche su un dato di fatto evidente: la pressione dell’umanità dolente bussa alle porte della casa comune e chi è nella casa deve rispondere”, spiega una nota, che aggiunge: “In termini di fede, la radice dell’impegno per questo tema è nel rapporto tra giustizia e misericordia: occorre oggi più che mai preoccuparci di mettere in discussione la durezza della legge per volgerla verso uno strumento di riparazione”.

Il convegno, introdotto dalla delegata Meic Basilicata, Maria Teresa Gino, e coordinato dal presidente Meic di Melfi, Gaetano Araneo, affiderà le conclusioni al vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, mons. Ciro Fanelli.