Bambini scomparsi: Telefono Azzurro, 17.130 denunce nel 2022 solo in Italia, quasi il 76% riguarda stranieri. Domani evento a Roma

Nel 2022, sono state rilevate 17.130 denunce di scomparsa solo in Italia, di cui 14.410 hanno riguardato la fascia d’età 15-17 anni. Delle 17.130 denunce di scomparse di minori totali (una media di 47 al giorno), il 75,90% riguarda stranieri (una media di 36 al giorno) e il 24,10% italiani (una media di 11 al giorno). È quanto emerge dal Dossier di Telefono Azzurro “I bambini invisibili”, i cui dati verranno presentati domani in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi nel corso di un incontro che sarà ospitato presso il Teatro Rossini di Roma.

In una nota, Telefono Azzurro ricorda che “si stima che ogni anno in Europa spariscano circa 250mila bambini, uno ogni due minuti. Il più delle volte, queste scomparse sono seguite da violenze e abusi. In questo momento storico di estrema complessità ed instabilità, appare più che mai urgente creare intorno ai bambini e agli adolescenti una rete di sicurezza e di supporto. Ciò è possibile solo attraverso un incessante coordinamento e confronto a livello nazionale e internazionale in grado di promuovere campagne di prevenzione”. E Telefono Azzurro si colloca in prima linea nell’affrontare questa emergenza.

“La scomparsa dei bambini rappresenta una delle piaghe più drammatiche della nostra società ed è un tema che si è allargato negli ultimi anni, soprattutto oggi con la guerra in Ucraina con i bambini che fuggono dalla guerra o vengono deportati”, afferma Ernesto Caffo, presidente della Fondazione Sos il Telefono Azzurro onlus. “Questa piaga – aggiunge – è come una ferita di conoscenza ed attenzione, oltre che di sicurezza. La sofferenza e l’assenza di attenzione ed allerta non si può trasformare in scomparsa. Si deve conoscere il fenomeno per contrastarlo, si devono creare reti concrete e sinergiche di allerta per intervenire in maniera più tempestiva ed efficiente, si deve prevenire per proteggere. A fronte di tutto ciò è necessario trovare delle risposte e questo può avvenire solamente attraverso il coordinamento delle istituzioni pubbliche, delle associazioni no profit e degli enti locali”.

All’evento – trasmesso in streaming su azzurro.it e sulla pagina Facebook di Sos il Telefono Azzurro Onlus – parteciperanno relatori istituzionali ed esperti internazionali con interventi sul tema di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza; inoltre, in cooperazione con la rete internazionale di supporto ai bambini scomparsi, di cui Telefono Azzurro fa parte insieme ad altre organizzazioni come Missing Children Europe e l’International Center for Missing and Exploited Children, verranno esaminate le principali cause del fenomeno della scomparsa di minori e le possibili soluzioni da adottare, così come altri significativi temi quali il ruolo della società civile e l’importanza della cooperazione transnazionale nella tutela dei bambini e degli adolescenti scomparsi. Una speciale attenzione sarà riservata alla realtà della scomparsa dei minori stranieri non accompagnati: “A questo proposito – viene spiegato –, un spazio verrà dedicato all’attuale emergenza ucraina. L’invasione della Russia ha cambiato radicalmente le sorti dell’Europa, mettendo a rischio milioni di persone, tra cui i bambini e gli adolescenti”. “Quello che dobbiamo pensare – conclude Caffo – è quali sono oggi le esigenze delle nostre comunità e quali sono dall’altra parte le possibilità che abbiamo per migliorare la nostra capacità d’intervento. L’approccio di Telefono Azzurro da sempre è orientato a un ascolto costante che però possa convertirsi in un’azione concreta”.

Telefono Azzurro ricorda che è attivo il servizio 116.000 gratuito, multilingue, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, raggiungibile da telefonia fissa e mobile in tutta Italia, tramite email all’indirizzo segnalazioni@116-000.it e sito web www.116-000.it.