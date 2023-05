Maltempo in Emilia Romagna: Caritas Como, lanciata una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite

La Caritas diocesana di Como ha lanciato una campagna di raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. I fondi raccolti saranno destinati ad attività di sostegno ai territori colpiti in stretta sinergia con Caritas Italiana e in costante dialogo con la delegazione Caritas della Lombardia. “La Caritas diocesana di Como – afferma il direttore, Rossano Breda – accompagna con attenzione la situazione drammatica che vive la popolazione delle regioni colpite dall’alluvione in questi giorni. Al momento l’aiuto diretto deve essere solo quello organizzato con Protezione civile, Cri, Forze dell’ordine”. “Dalle zone alluvionate – prosegue –, inoltre, ci chiedono di non, sottolineo non inviare nulla, neanche alimenti: non ne hanno bisogno e non saprebbero dove stoccarli. Contemporaneamente possiamo già sostenere la raccolta fondi secondo le indicazioni sotto riportate. Appena possibile daremo maggiori informazioni per sostenere altri interventi o iniziative diocesane”.