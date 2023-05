Pentecoste: Anagni e Frosinone, domani sera veglia presieduta dal vescovo Spreafico. Domenica celebrazione eucaristica con Cresime di giovani e adulti

Le diocesi di Anagni-Alatri e Frosinone-Veroli-Ferentino vivranno nella serata di domani, giovedì 25 maggio, la veglia in preparazione alla Pentecoste presieduta dal vescovo Ambrogio Spreafico. L’appuntamento è per le 20.30 nella chiesa parrocchiale Maria Santissima del Rosario della contrada di Mole Bisleti (Tecchiena-Alatri). La veglia vedrà la partecipazione di giovani, cresimandi, appartenenti ad aggregazioni laicali e movimenti che vogliono ritrovarsi insieme per invocare il dono dello Spirito Santo in un momento di preghiera voluto e organizzato dal Centro diocesano per le vocazioni delle due diocesi.

Domenica 31 maggio, nella solennità di Pentecoste, mons. Spreafico presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica nella cattedrale di Frosinone; nell’occasione conferirà il Sacramento della Confermazione ad un gruppo di giovani e di adulti provenienti dalle varie parrocchie della diocesi.