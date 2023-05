Diocesi: Sant’Angelo dei Lombardi, venerdì l’incontro “Medicina territoriale. Possibili modalità di collaborazione tra amministrazioni e Asl”

La Chiesa di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia “sente forte l’impegno di camminare accanto alle nostre amate comunità, senza chiudere gli occhi sulle criticità ma neanche sulla bellezza. È opportuno e doveroso, inoltre, essere pungolo per il dialogo e la collaborazione tra le varie agenzie e istituzioni presenti sul territorio”: lo scrivono, in un messaggio, l’arcivescovo Pasquale Cascio e don Rino Morra, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, invitando al terzo appuntamento che si terrà venerdì 26 maggio alle ore 16.30 nella Sala Teatro del santuario di San Gerardo Maiella in Materdomini di Caposele (Av).

I relatori, Mario Nicola Vittorio Ferrante, direttore generale dell’Asl Avellino, Francesco Sellitto, presidente provinciale dell’Ordine dei medici, Saverio Genua, segretario provinciale della Simg, Marcello Arminio, del Comitato dei sindaci dell’ASL Avellino, rifletteranno sulla tematica “Medicina territoriale. Possibili modalità di collaborazione tra amministrazioni e Asl”.

Al termine degli interventi ci sarà spazio per un dibattito sul tema, per ascoltare altre voci, dando la possibilità agli amministratori di poter proporre idee e riflessioni.