Commissione Ue: Gentiloni, “pronti a discutere cambiamenti Pnrr Italia”. Europa: sganciarsi da gas russo, rafforzare protezione sociale

Paolo Gentiloni (Foto Commissione Ue)

(Bruxelles) “L’esperienza dall’inizio della pandemia ha dimostrato il valore di un approccio coordinato dell’Ue alle nostre sfide economiche ed è questo l’obiettivo delle raccomandazioni politiche odierne. Gli Stati membri dovrebbero perseguire politiche fiscali prudenti che sostengano la crescita attraverso gli investimenti”. Lo ha dichiarato oggi Paolo Gentiloni, commissario Ue all’economia, presentando il “pacchetto di primavera” del Semestre europeo 2023, con le raccomandazioni in materia economica e di bilancio agli Stati membri. “Gli Stati dovrebbero dare la priorità alla corretta attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, il nostro strumento più potente per raggiungere una prosperità duratura e condivisa. Dovrebbero continuare – e, ove necessario, accelerare – la transizione dai combustibili fossili russi, che è un imperativo sia ambientale che geopolitico. E dovrebbero salvaguardare e rafforzare i loro sistemi di protezione sociale. Questa è la ricetta per la crescita sostenuta e sostenibile di cui gli europei hanno bisogno”.

Gentiloni ha poi specificato: “L’Italia è in termini assoluti il primo beneficiario” dei fondi del Recovery; “per ora non vediamo significativi ritardi accumulati” nella attuazione del Pnrr nazionale. D’altro canto “chiediamo uno sforzo deciso perché sappiamo che adesso sta arrivando, nel 2023 e nel 2024, la parte più difficile del piano, non solo per l’Italia ma anche per gli altri Stati”. Quindi una mano tesa al governo italiano: “Se servono cambiamenti al Pnrr siamo pronti a discuterne in un modo costruttivo e con flessibilità”.