Libri: EireneFest, a Roma dal 26 al 28 maggio il festival sulla pace e la non violenza

Oltre 80 eventi gratuiti tra dibattiti, tavole rotonde, proiezioni, laboratori, spettacoli e un programma per le bambine e i bambini e le scuole che si svolgerà nella biblioteca Tullio de Mauro e i suoi giardini di Villa Mercede. È l’EireneFest, il Festival del libro per la pace e la non violenza che si terrà a Roma dal 26 al 28 maggio . Anche quest’anno la Multimage – casa editrice per i diritti umani – è tra gli organizzatori dell’evento. Il festival verrà inaugurato venerdì 26 maggio, alle ore 9, nella biblioteca Tullio de Mauro e si chiuderà domenica 28 maggio, alle 18, ai Giardini del Verano con “L’obbedienza non è più una virtù: l’insegnamento di don Lorenzo Milani a 100 anni dalla nascita”.

Il programma è frutto di un lavoro collettivo realizzato interamente da volontari che ha coinvolto il comitato promotore, le realtà editoriali e le associazioni aderenti ed anche singole persone in una costruzione nonviolenta, solidale e collaborativa, a dimostrazione che un altro mondo è possibile. Gli stand delle realtà editoriali saranno ai Giardini del Verano; le tavole rotonde e presentazioni di libri si svolgeranno ai Giardini del Verano, alla biblioteca Tullio De Mauro, alla Casa umanista, alla libreria Antigone e all’associazione Amka; le proiezioni nella sala Engim; i laboratori alla Galleria delle arti, le attività dedicate ai bambini ai giardini di Villa Mercede (esterno della biblioteca Tullio de Mauro).

Ai Giardini del Verano, per tutto il periodo del festival sarà presente l’installazione “Manifesti amo la pace”, video-proiezione di manifesti con storie vissute di pace e non violenza, a cura del Centro di documentazione del Manifesto pacifista internazionale; sarà possibile scambiarsi libri allo Scaffale della nonviolenza installato a cura della Comunità per lo sviluppo umano e del Comitato promotore del festival. Tutte le info sul sito di EireneFest.