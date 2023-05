Diocesi: Termoli, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di san Pardo, patrono di Larino

(Foto: diocesi di Termoli-Larino)

A partire da questo pomeriggio entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di san Pardo, patrono di Larino e della diocesi di Termoli-Larino. Questo pomeriggio, alle 17 ci sarà la benedizione degli animali alla Fonte di s. Pardo, alle 19 la novena e la messa nella basilica concattedrale. In serata, a partire dalle 20.30, fiaccolata e canto della Carrese dalla Fonte di s. Pardo fino alla cattedrale. Domani pomeriggio, a partire dalle 17, processione dei carri verso la chiesa di S. Primiano. Il rientro in concattedrale avverrà in serata, con la fiaccolata accompagnata dalla banda “Don Luigi M. Aster Band”. Alle 19 la novena e la messa nella basilica concattedrale. Venerdì 26 maggio, solennità di San Pardo, alle 8, sarà celebrata la s. messa nella concattedrale di Larino; alle 10.30 il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca. A mezzogiorno ci sarà la benedizione dei carri e la processione per le vie del centro storico e i fuochi d’artificio. Alle 19 celebrazione eucaristica nella concattedrale.