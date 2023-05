Libri: Ftis Torino, al via oggi il ciclo ”Teologia oggi”

Prende il via oggi, mercoledì 24 maggio, il ciclo “Teologia oggi 2023” promosso dalla Facoltà teologica Italia settentrionale, sezione parallela di Torino. In programma tre incontri su temi attuali e approfondimenti dei docenti della Facoltà che si terranno tutti alle 18 presso l’aula magna della sede in via XX Settembre.

Si parte oggi con “La difficile bellezza: sfide per l’architettura liturgica contemporanea” a partire dal libro di Leonardo Servadio, “Architettura e liturgia. Intese, oltre i malintesi” (Ed. Tab, 2023); interverranno Andrea Longhi, Paolo Tomatis e Leonardo Servadio. L’appuntamento successivo si terrà il 31 maggio quando toccherà a mons. Valter Danna e Giovanni Ferretti riflettere su “Domande attuali e antiche sull’uomo”, presentando il libro di Oreste Aime “La singolarità umana. Contributi per l’antropologia filosofica” (Mimesis, 2022). Chiusura del ciclo, il 7 giugno, con mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, che approfondirà il tema “Mistero e comunione: l’ecclesiologia di Joseph Ratzinger” partendo dall’ottavo volume dell’opera omnia di Benedetto XVI intitolato “Chiesa: segno tra i popoli” (Lev, 2022).