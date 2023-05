Svizzera: Rete Laudato si’, in serata a Mezzana incontro “Ghiacciai-acqua-vita” per discutere di sostenibilità e a sostegno alla “Legge sul clima”

“Ghiacciai-acqua-vita. Sfide e piste d’azione”. Questo il tema al centro della serata promossa dalla Rete “Laudato si’” della Svizzera italiana che si terrà dalle 19 al Centro cantonale del Verde a Mezzana/Balerna.

Un appuntamento organizzato per discutere di sostenibilità e per il sostegno alla “Legge sul clima” in votazione nel referendum del prossimo 18 giugno. In quella data, viene spiegato nella presentazione all’iniziativa, si terrà la votazione popolare sul controprogetto indiretto all’Iniziativa per i ghiacciai “che mira a ridurre a zero le emissioni di gas serra della Svizzera entro il 2050, puntando sugli incentivi economici per favorire la transizione verso una società indipendente da fonti combustibili fossili. I ghiacciai svizzeri ci stanno mostrando in maniera chiara quale è la posta in gioco: con la loro scomparsa è la vita stessa a essere minacciata”. La “Rete Laudato si’ della Svizzera italiana – viene evidenziato – si dichiara a favore della salvaguardia dell’ambiente e per sottolineare il suo sostegno alla ‘Legge sul clima’ organizza questo incontro alla scoperta di efficaci piste d’azione”.

Dalle 20.15, dopo l’introduzione di Markus Krienke, sono previsti gli interventi di Stephanie Rauer e la Permacultura, Arturo Vittori e l’ong Warka Water e il suo progetto, Marta Buoro e l’architettura del paesaggio, Matteo Vegetti e la “bio-cosmo-politica” moderati da Benedetta Rigotti. Conclusioni a cura di Marco Fantoni, già direttore della Caritas Ticino.

Della Rete “Laudato si’” fanno parte, tra gli altri, Caritas Ticino, Associazione biblica della Svizzera italiana, Missio, Azione Quaresimale, Conferenza missionaria della Svizzera italiana, Organizzazione cristiano-sociale ticinese.