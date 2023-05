Commissione Ue: Dombrovskis, “energia e inflazione grandi sfide per l’economia. Servono politiche di bilancio prudenti e investimenti”

Bruxelles: Valdis Dombrovskis alla riunione odierna della Commissione (Foto European Commission)

(Bruxelles) “Gli ultimi tre anni sono stati molto impegnativi per le persone e le imprese in tutta Europa. Sebbene i prezzi dell’energia siano recentemente diminuiti, dobbiamo ancora affrontare molte sfide, in particolare l’elevata inflazione, che erode il potere d’acquisto delle persone e la competitività delle imprese”. Lo afferma Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, presentando il “pacchetto di primavera” del Semestre europeo 2023 (procedure per il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dei Paesi membri) per “costruire un’economia solida e a prova di futuro che garantisca competitività e prosperità a lungo termine per tutti in un contesto geopolitico difficile”. Secondo Dombrovskis, “è tempo di concentrarsi su politiche di bilancio prudenti, fare i migliori investimenti per sostenere la crescita futura e mantenere l’Ue competitiva a livello globale”. Le raccomandazioni del semestre odierno, puntualizza, “fissano obiettivi di bilancio specifici, eliminando gradualmente il sostegno non mirato e mantenendo lo slancio per riforme e investimenti chiave. Ciò sarà fondamentale per garantire la prosperità e la resilienza a lungo termine dell’Unione. La nostra guida invita inoltre i Paesi a sfruttare appieno i finanziamenti extra per le esigenze legate all’energia grazie a RePowerEu”.