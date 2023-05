Commissione Ue: Dombrovskis, “esecuzione Pnrr, rispettare i tempi”. Nel 2024 torna la procedura per disavanzo eccessivo

Valdis Dombrovskis (Foto Commissione europea)

(Bruxelles) “Complessivamente l’esecuzione del Pnrr sta andando bene ma è vero anche che adesso ci troviamo a metà periodo dell’attuazione. È importante stare al passo e rispettare i tempi. Dobbiamo ultimare l’esecuzione entro il 2026”. Lo ha dichiarato Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, presentando il “pacchetto di primavera” del Semestre europeo 2023, con le raccomandazioni in materia economica e di bilancio agli Stati membri. “Stiamo sottolineando l’importanza che i Paesi rivedano i piani con il capitolo del RePowerEu, così da adeguare i piani alle circostanze, soprattutto all’inflazione”. Quindi ha specificato che “la politica di bilancio non deve essere in contraddizione con la politica monetaria. Per questo chiediamo agli Stati membri un atteggiamento fiscale più prudente, perché secondo la nostra valutazione, nell’attuale situazione macroeconomica con un’inflazione di fondo elevata è importante orientarsi verso politiche più prudenti”. Infine: “Vista l’incertezza sulle prospettive macroeconomiche, la Commissione non intende aprire nuove procedure per deficit eccessivo in questa fase. Tuttavia, proporremo l’apertura di una procedura per disavanzo eccessivo nella primavera del 2024”.