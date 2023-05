Diocesi: Rimini, venerdì convegno “Infiltrazioni mafiose: segnali di allarme e anticorpi”

Nei giorni in cui si celebra la Giornata della legalità, a Rimini si riflette sul tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella riviera romagnola, attraverso il convegno “Infiltrazioni mafiose: segnali di allarme e anticorpi”. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Nuove Frontiere e dalla parrocchia San Gaudenzo di Rimini, è prevista per venerdì 26 maggio (ore 21) presso la sala Don Pippo della parrocchia di San Gaudenzo (piazza Mazzini) e rappresenta l’ormai tradizionale momento di dibattito aperto alla comunità civile.

All’incontro (ingresso libero), moderato dal giudice Eugenio Cetro, interverranno Paolo Gengarelli (sostituto procuratore della Repubblica), Francesco Bragagni (assessore alla Legalità del Comune di Rimini) e il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi. “La presenza e la partecipazione del vescovo, anche come relatore – sottolineano gli organizzatori –, è un segno dell’importanza anche religiosa e non solo civile del fenomeno di cui si parla. Lo testimoniano anche le figure e l’impegno di personaggi come Rosario Angelo Livatino (beato e martire), don Pino Puglisi (beato) e don Peppe Diana. Il tema affrontato è molto attuale anche nel territorio di Rimini e provincia. Va richiamato il dovere della vigilanza attiva, per difendere il bene comune”.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming, accedendo al sito web della parrocchia.