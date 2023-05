Azione cattolica: dichiarazione della presidenza nazionale. “Sconcerto per arresto ex responsabile, vicinanza alle vittime, fiducia nella magistratura”

La presidenza nazionale dell’Azione cattolica “esprime sconcerto in merito alle recenti notizie di stampa circa l’arresto di un suo ex responsabile per presunti abusi su minori”. “L’associazione tutta – si legge in un comunicato – si rende prossima alle vittime e alle famiglie coinvolte e manifesta piena fiducia nella magistratura. Nello spirito delle Linee guida adottate dalla Chiesa in Italia, l’Azione cattolica rinnova il proprio impegno a proseguire in modo deciso nell’attuazione delle policy per la prevenzione degli abusi e la tutela dei minori (Progetto Safe)”.