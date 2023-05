Diocesi: Foligno, venerdì il vescovo Sorrentino incontra gli studenti che affronteranno l’esame di Stato e consegnerà loro “La Penna della Maturità”

Venerdì 26 maggio, alle ore 18, presso la chiesa di San Giacomo a Foligno, il vescovo Domenico Sorrentino consegnerà ai maturandi “La Penna della Maturità” incontrando gli studenti che affronteranno l’esame di Stato 2023.

Una penna come segno di vicinanza a tutti quei giovani che si accingono ad uscire dalla scuola per affacciarsi nel mondo degli adulti. Un gesto che vuole essere anche augurale da parte della diocesi realizzato in collaborazione con l’Ufficio di pastorale scolastica e dell’Insegnamento della religione cattolica, il Servizio diocesano per la pastorale giovanile, il Progetto Cittadini del mondo. Un breve incontro, cui seguirà un aperitivo nel chiostro.

Qui il link per le iscrizioni all’appuntamento.