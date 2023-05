Diocesi: San Marino-Montefeltro, sabato 27 maggio l’Assemblea di verifica “il pomeriggio del Magnificat”

Sabato 27 maggio, al santuario Beata Vergine delle Grazie a Pennabilli, nella diocesi di San Marino-Montefeltro, si terrà, a partire dalle 17, l’Assemblea diocesana di verifica “Il pomeriggio del Magnificat”. “Quest’anno l’Assemblea sarà caratterizzata dallo stile e dalla prassi sinodale. Infatti, un tempo significativo sarà dedicato all’ascolto in piccoli gruppi per il confronto sulle priorità emerse nel Cammino sinodale – si legge sul sito della diocesi -. L’invito è rivolto a tutti, con particolare considerazione ai giovani. Una parte di loro sta preparando la partecipazione alla giornata mondiale della gioventù che questa volta si celebra a Lisbona in Portogallo con la presenza di Papa Francesco. Sarebbe bello che i giovani potessero avere uno spazio, seppur breve, per partecipare a tutti il loro entusiasmo, per raccogliere l’incoraggiamento della diocesi e ‘portarla’ con loro”.

Nel “pomeriggio del Magnificat”, “il primo ambito di verifica sarà cogliere l’opera che Dio compie nel suo popolo, ma è necessaria anche la sosta per interrogarsi con schiettezza sui punti critici nel rapporto fra la società e la proposta cristiana. In particolare, questa volta ci si chiede: ‘Che cosa abbiamo imparato sul camminare insieme in questi due anni di Sinodo?’. Verrà chiesto di condividere idee, proposte ed esperienze”.

Dopo il Covid-19 torna l’invito ad una “cena frugale” in cui ognuno porta qualcosa (non solo dolci!) e il tutto viene “spezzato” e condiviso. Esperienza già effettuata in passato, riuscita e sorprendente, una sorta di “moltiplicazione”.

Dopo la “cena frugale”, spazio importante anche per rinsaldare conoscenze e amicizie, si vivrà il passaggio in chiesa per la celebrazione dell’Eucaristia della vigilia di Pentecoste; “un ritorno al cenacolo come spazio spirituale e atmosfera pasquale: comandamento nuovo, istituzione dell’Eucaristia, effusione dello Spirito Santo”.