Ue: Sarajevo, al via il Forum annuale sulla strategia comunitaria per la regione adriatico-ionica

Al via l’ottavo Forum annuale sulla strategia dell’Ue per la regione adriatico-ionica (Eusair) a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. L’evento, organizzato congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Bosnia-Erzegovina, si svolge da oggi fino a giovedì 25 maggio. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. Durante il Forum, i ministri degli Esteri e dello Sviluppo regionale dei Paesi interessati discuteranno diversi temi: allargamento dell’Ue ai Balcani occidentali; politiche giovanili, come evitare la “fuga dei cervelli”; come raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo nella macroregione adriatica e ionica. In occasione dell’evento si svolge anche “l’Interreg Youth Conference” con i rappresentanti delle università e delle associazioni giovanili che discuteranno sulle “priorità delle loro regioni e l’innovazione per rafforzare le tecnologie intelligenti per la sostenibilità in questa macroregione”. La Commissione ricorda che la presidenza della Bosnia-Erzegovina di Eusair terminerà il 31 maggio e sarà la Croazia a succederle nell’incarico.