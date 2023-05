Maltempo in Emilia Romagna: Fondazione Avsi in campo per sostenere Casa Novella di Castelbolognese

Per esprimere solidarietà concreta alle terre colpite dalle alluvioni, la Fondazione Avsi ha deciso di sostenere un’opera romagnola che accoglie madri e bambini, Casa Novella, di Castelbolognese, alla quale la lega un’amicizia iniziata anni fa: i 22 ospiti sono stati evacuati in tempo e stanno bene, ma la struttura è stata seriamente danneggiata. Casa Novella nasce nel 2002 e raggruppa le opere nate dalla vita e dalla testimonianza di Novella Scardovi per accogliere persone in situazioni di bisogno. Questa eredità vive in tutte le realtà nate in questi anni: l’Associazione San Giuseppe e Santa Rita, la Cooperativa “Educare insieme” e la Cooperativa “Botteghe e mestieri”; una rete sul territorio che desidera dare risposta alle esigenze di accoglienza, lavoro ed educazione incontrate negli anni. Con la Romagna Avsi ha un rapporto particolare di gratitudine: a Cesena ha avuto origine 50 anni fa, lì è presente una delle sue sedi e vi è basato molto del personale italiano, in tutta la regione operano numerosi volontari e donatori.