Forum europeo della disabilità: Metsola, “un’Europa della speranza e delle opportunità deve essere accessibile a tutti”

(Photo European Parliament)

(Bruxelles) “Per molti, l’accessibilità è ancora l’eccezione piuttosto che la norma”. Roberta Metsola, presidente dell’Eurocamera, ha rivolto oggi un discorso al 5° Parlamento europeo delle persone con disabilità, che si svolge nell’emiciclo di Bruxelles. “Questo Parlamento – ha affermato – è un luogo di inclusione di tutti nella società europea. Siete tutti i benvenuti qui”. Metsola ha quindi portato “un caloroso benvenuto particolare alla delegazione ucraina qui con noi. Le sfide che avete superato per essere tra noi non sono seconde a nessuno. Sosteniamo la vostra inclusione in Europa, fino in fondo”. Quindi si è soffermata sul tema della giornata: “per la maggior parte delle persone l’accessibilità è un dato di fatto. Ma questo quinto Parlamento europeo delle persone con disabilità ricorda all’Europa e al mondo che per molti l’accessibilità è ancora l’eccezione piuttosto che la norma. Un europeo su cinque vive con una disabilità. Questo è il motivo per cui piattaforme come l’European Disability Forum sono fondamentali per aumentare la consapevolezza delle questioni su cui, in Europa, dobbiamo ancora lavorare per una maggiore equità. Molti lottano per l’inclusione. Troppi devono fare di tutto per avere pari diritti. Il motto dell’Unione europea, ‘Uniti nella diversità’, significa che tutti devono avere l’opportunità di essere coinvolti nel nostro progetto europeo. Un’Europa della speranza e delle opportunità deve essere accessibile a tutti”.