“A Capaci uccisero il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta, non i loro ideali, sopravvissuti e rafforzati, condivisi da tutti i servitori dello Stato. La mafia si nutre d’indifferenza e paura, ma nulla può di fronte all’esempio”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto in occasione del 31° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani