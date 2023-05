Diritti infanzia e adolescenza: Unicef, oggi in Parlamento una delegazione di ragazzi ha incontrato il presidente della Camera Fontana

Oggi una delegazione di ragazzi e ragazze – provenienti da tutta Italia – sostenuti dall’Unicef ha incontrato, presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. L’incontro è stato realizzato nell’ambito di un più ampio programma dedicato alla promozione della partecipazione dei giovani ai processi decisionali che li riguardano.

La delegazione, composta da ragazzi e ragazze impegnati in attività di volontariato e attivismo con l’Unicef, è stata accompagnata dalla presidente dell’Unicef Italia, Carmela Pace, e dal portavoce dell’Unicef Italia, Andrea Iacomini, e ha portato all’attenzione del presidente Fontana le proprie opinioni e proposte su educazione di qualità, cambiamento climatico, non discriminazione e salute mentale e benessere psicosociale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere effettivo il principio di partecipazione dei minorenni di età, sancito dall’art. 12 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, divenuta legge in Italia nel 1991; proprio il prossimo 27 maggio verrà celebrato il 32° anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’incontro è stato un’opportunità per ribadire al Parlamento, attraverso la voce diretta dei ragazzi e delle ragazze, la necessità di porre la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza quale priorità dell’agenda politica.

A partire dal documento “Le cose da fare” – le azioni che l’Unicef Italia ha proposto a tutti i partiti in occasione delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre – i ragazzi e le ragazze hanno ricordato le priorità globali di advocacy dell’Unicef, individuate in ordine a tematiche trasversali anche all’Agenda 2030 e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

In occasione dell’incontro la presidente dell’Unicef Italia ha dichiarato: “Si parla tanto degli adolescenti, dei loro bisogni, delle loro risorse, ma lo spazio concesso direttamente alla loro voce su ciò che li riguarda non è ancora abbastanza. Ci auguriamo che questa giornata possa essere l’impulso per un diverso esercizio di costruzione del pensiero, in cui la partecipazione dei bambini e dei ragazzi diventi uno stabile orizzonte di riferimento e orientamento, che arricchisca la vita politica e democratica del nostro Paese”.

L’Unicef ha ribadito la necessità di provvedere tempestivamente all’istituzione della Commissione infanzia e adolescenza, prevista dalla legge n.451 del 1997 come ricordato dal portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini: “Sono certo che il nostro appello al presidente della Camera Lorenzo Fontana ad istituire la Commissione infanzia e adolescenza non rimarrà inascoltato, soprattutto a seguito della richiesta di oggi presentata direttamente dalla viva voce dei protagonisti: le ragazze e i ragazzi”.