Terra Santa: Patriarcato latino, una serie di video per reimmergersi nello studio della Bibbia

Per aiutare i cristiani in Terra Santa e altrove a re-immergersi nella conoscenza e nello studio della Bibbia, p. Issa Hijazin e David Neuhaus, del Patriarcato latino di Gerusalemme, hanno realizzato una serie di video, in cui, senza dilungarsi in estese spiegazioni teologiche, presentano in modo semplice e chiaro il messaggio di ogni libro della Bibbia, sia dell’Antico sia del Nuovo Testamento. I video, disponibili in arabo, inglese, francese, italiano e spagnolo, spiegano da Patriarcato latino di Gerusalemme che promuove l’iniziativa, servono a familiarizzare con le Scritture e incoraggiare le persone a immergersi a loro volta nella Parola di Dio, per meglio comprendere il messaggio che Dio offre e gli strumenti che aiutano a comprenderlo e ad applicarlo nella quotidianità. Si tratta di strumenti che concretizzano un auspicio del patriarca latino, Pierbattista Pizzaballa, che in più occasioni ha invitato i fedeli a “ravvivare l’arte della catechesi e la formazione spirituale”, oltre che “a sviluppare un rapporto più familiare con la Parola di Dio”.