Diocesi: Cagliari, sabato saranno raccontati i progetti e l’utilizzo dei fondi 8×1000. Intervengono mons. Baturi e Monzio Compagnoni

Sabato 27 maggio, a partire dalle 10, presso la sala Benedetto XVI della curia arcivescovile di Cagliari (via monsignor Cogoni, 9), è previsto un incontro, durante il quale saranno raccontati i progetti e l’utilizzo dei fondi 8×1000 in diocesi.

L’iniziativa, promossa dal servizio diocesano Sovvenire e dall’Ufficio comunicazioni sociali, con il supporto dell’economato e dell’Ufficio per i beni culturali e l’edilizia di culto, prevede un programma ricco e articolato.

Sarà presente l’arcivescovo, mons. Giuseppe Baturi, il quale aprirà i lavori con un’introduzione dedicata al tema. A seguire l’intervento del responsabile nazionale del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni, che presenterà una relazione sull’8xmille in Italia.

Subito dopo spazio al racconto dell’utilizzo dei fondi in diocesi, a cura dell’economo, don Giuseppe Camboni, e del direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali e l’edilizia di culto, don Mario Pili.

Al termine, saranno proposte alcune testimonianze da parte di laici e consacrati, che racconteranno, a partire da esperienze concrete, la valenza di questo prezioso strumento in ambito pastorale.

Sarà inoltre l’occasione per presentare i documenti video inediti, a cura del servizio Sovvenire e dell’Ufficio comunicazioni sociali, che documentano l’utilizzo dei fondi e i diversi interventi realizzati nell’ultimo anno sul territorio diocesano.