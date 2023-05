Parlamento Ue: Udine, seminario per giornalisti, “Unione europea e giornalismo locale e nazionale”

Si terrà il 26 maggio a Udine, presso la sala convegni Friuli Innovazione, il seminario “L’Unione europea e il giornalismo locale e nazionale. Politiche ambientali: come scoprirle, come raccontarle”. L’incontro si terrà dalle ore 9 alle 13. “Scopo del corso, che si tiene in presenza per il pubblico, è scoprire i servizi per i media del Parlamento europeo ed esplorare, con gli eurodeputati, tematiche relative alle politiche ambientali e agricole dell’Unione europea”. Il seminario, dedicato a giornalisti e giornaliste, prevede l’acquisizione di 4 crediti formativi Odg, specifica un comunicato. L’incontro è organizzato da Slow News in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia e lo Europe Direct Carnia. I relatori saranno gli eurodeputati Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Sergio Berlato, Elena Lizzi, Sabrina Pignedoli. Inoltre interverranno Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Valentina Parasecolo, coordinatrice dell’ufficio stampa del Parlamento europeo in Italia; Alberto Puliafito, giornalista e formatore, direttore di Slow News.