Povertà: Caritas Marche, il 25 maggio un convegno sulle nuove misure nazionali

Giovedì 25 maggio, dalle ore 9 alle 14, presso il Centro pastorale diocesano di Ancona (via del Castellano, 40) si terrà un convegno organizzato da Caritas Marche e dall’Azienda Servizi alla persona Asp 9 di Jesi per approfondire il decreto legge 48 del 2023 e, in particolare, la sezione dedicata alle nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all’inclusione. Alessandro Ciglieri, consulente e formatore di Caritas italiana, tratterà l’aspetto normativo e la questione dell’assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro. Maria Elena Tartari, dirigente delle politiche sociali della Regione Marche, parlerà delle prospettive e delle sinergie delle politiche regionali per inclusione e contrasto alle povertà. Franco Pesaresi, direttore dell’Azienda Asp 9, approfondirà l’attuazione a livello territoriale di queste misure, il ruolo e le prospettive degli Ambiti territoriali sociali. Annarita Bruglia, dirigente Inps della Regione Marche, presenterà le azioni per l’integrazione territoriale e Roberta Maestri, dirigente del Centro Impiego Regione Marche, esporrà il ruolo e le prospettive del Centro per l’impiego e le strategie per l’inclusione lavorativa. Marco D’Aurizio, delegato regionale di Caritas Marche, si soffermerà sui dati delle Caritas delle Marche. L’incontro sarà moderato da Andrea Mancini di Caritas Pesaro. L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli assistenti sociali Marche. Per iscriversi: https://forms.gle/P2EnwDpvaPenc1cJA.