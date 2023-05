Forum europeo della disabilità: Metsola, “vi incoraggio a candidarvi alle prossime elezioni europee”

(Foto SIR)

(Bruxelles) In vista delle elezioni europee del 2024 “questo Parlamento ha insistito affinché gli Stati membri agissero per sostituire il voto sostitutivo con il voto assistito in tutta l’Ue. Perché il rispetto dell’autonomia degli interessati è importante per una reale inclusione”. È un passaggio del discorso della presidente del Parlamento europeo Metsola al forum sulla disabilità in corso a Bruxelles.

“Quindi vi incoraggio a esercitare il vostro diritto democratico, un diritto paritario concesso a tutti i cittadini dell’Ue. Incoraggio anche alcuni di voi a candidarsi alle elezioni europee. Partecipate a plasmare il futuro dell’Europa, date mandato al prossimo Parlamento europeo di svolgere i propri compiti anche nel vostro interesse”, ha insistito Metsola. “La nostra istituzione lavora, ogni giorno, per dare l’esempio, per fare dell’inclusione uno standard nella democrazia europea. Restano molte cose da fare, non solo in termini di accessibilità fisica, ma anche di accessibilità delle persone con disabilità per poter svolgere tutti i lavori in questo Parlamento europeo. Questo è ciò su cui ci impegniamo e ciò che stiamo implementando. E voglio vedere un Parlamento che faccia di più. Molto è possibile, quando ci impegniamo a cambiare e migliorare. Avere una disabilità non deve trattenere nessuno in nessuna parte d’Europa”.