Comunicazione: WeCa, “ChatGpt: criticità e rischi” il tutorial dedicato all’intelligenza artificiale

(foto WeCa)

“ChatGpt: criticità e rischi” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di mercoledì 24 maggio sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici, nel quale si spiegano gli algoritmi Gpt che operano sulla base dei dati di apprendimento, scelti in modo da rappresentare in maniera esaustiva il “mondo” delle informazioni di interesse per l’applicazione desiderata. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Andrea Tomasi è il secondo di due episodi dedicati a ChatGpt e gli altri chatbot basati su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, specializzati nella conversazione con un utente umano. WeCa spiega come questo tutorial si ponga l’obiettivo di approfondire le conoscenze in materia di Ia che, soprattutto dopo la sospensione imposta dal Garante della Privacy, successivamente ritirata, ha ingenerato dubbi sull’impatto che queste tecnologie potrebbero avere nel mercato del lavoro, oltre che sulle modalità con cui queste menti elettroniche vengono costruite.