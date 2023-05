Pastorale: Cop, dal 26 al 28 giugno a Lucca la 72ª Settimana nazionale di aggiornamento “Andò in fretta verso la montagna”

“Esisterà ancora nei piccoli paesi la comunità cristiana che segue e annuncia Cristo?”. Questa la domanda che animerà i lavori della 72ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale “Andò in fretta verso la montagna” che si svolgerà a Lucca dal 26 al 28 giugno per iniziativa del Centro di orientamento pastorale (Cop). L’appuntamento formativo – rivolto ad operatori pastorali e insegnanti di religione delle diocesi italiane ma aperto anche a rappresentanti istituzionali, imprenditori, formatori e persone impegnate nel sociale – sarà ospitato presso il Seminario arcivescovile.

L’assise – spiega mons. Domenico Sigalini, vescovo e presidente del Cop – “ricentra una questione che da oltre un trentennio il Centro di orientamento pastorale affronta, quella delle unità pastorali (al di là del nome che si vuol dare a quella che è una riorganizzazione di parrocchie limitrofe), in una prospettiva tutta missionaria, ovvero di Chiesa in uscita”. “Lo fa in modo particolare guardando alle aree interne”, prosegue il vescovo, osservando che “anche lo Stato si sta accorgendo che un terzo del suo territorio sta soffrendo la mancanza dei servizi necessari per dare alle contrade più disperse una rilevanza sociale, renderle più dialoganti tra loro. Lo sforzo è teso a dare a questi luoghi dispersi i servizi essenziali, valorizzando tutte le energie a disposizione, progettando e rendendo fruibili le qualità di vita e di relazioni”. “Una Chiesa che abita questi luoghi dispersi – rileva mons. Sigalini – non può che interrogarsi su come incoraggiare questo sforzo ed integrarsi in esso come Parola vissuta, a partire dai presbiteri e da quelle figure ministeriali tutte da formare del lettore, del catechista e dell’accolito, dalle famiglie cristiane (quale fede devono far crescere?), incoraggiando un camminare insieme tra piccole comunità parrocchiali, capace di dialogo con le istituzioni e organizzazioni del territorio, con gli uomini e donne di buona volontà”. “Un percorso che s’inserisce in modo originale nel cammino sinodale delle Chiese in Italia, e le interpella”.

Questa sera per presentare ulteriormente programma e finalità della 72ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale alle 19.30 mons. Sigalini e don Antonio Mastantuono, vicepresidente del Cop, saranno ospiti della trasmissione “In cammino” in onda su Tv2000.

Ai lavori della Settimana interverranno Giorgio De Rita, segretario generale della Fondazione Censis, mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, Nadia Toschi Vespasiani, docente di Teologia morale all’Issr Toscana, il Gruppo giovanile di Caino (Bs) condotto da Vittorio De Giacomi, don Francesco Fully Doragrossa, rettore del Seminario di Genova, mons. Vito Piccinonna, vescovo di Rieti, don Alberto Brignoli, parroco della diocesi di Bergamo, Mauro Varotto, docente di Geografia e Geografia culturale all’Università di Padova. Le conclusioni saranno affidate a mons. Sigalini con la consueta Lettera alla parrocchia.