Accoglienza: Reggio Calabria, domani presentazione del docu-film “Armo, storie di volontari e migranti”. Tra gli ospiti don Marco Pagniello

Don Marco Pagniello sarà tra gli ospiti – seppur da remoto – della prima proiezione di “Armo, storie di volontari e migranti”, documentario a firma del regista reggino Antonio Melasi, che racconta storie di dolore, amore e speranza che hanno visto protagonista la rete dell’accoglienza della città di Reggio Calabria.

La presentazione – rinviata di qualche giorno a causa della sospensione di eventi in città per il maltempo che l’ha flagellata sabato scorso – si terrà mercoledì 24 maggio, alle 20.45, presso l’Auditorium “Don Orione”.

Insieme al direttore di Caritas italiana, guidati dalla giornalista Anna Foti, interverranno Maria Angela Ambrogio, direttrice della Caritas diocesana reggina, e don Antonino Russo, vice direttore. “È un bellissimo lavoro che rappresenta un pezzo di storia vissuto nella nostra città e che vale la pena guardare”, commenta Ambrogio alla vigilia dell’iniziativa.

“Armo, storie di volontari e migranti” non è semplicemente un film che si limita a riproporre la cronaca degli sbarchi avvenuti a Reggio Calabria dal 2014 ad oggi. “È qualcosa di più – si legge in un comunicato -. Una narrazione fatta di immagini, volti, ma anche silenzi. Gesti ed espressioni dietro cui si nascondono tante storie di dolore e sofferenza, ma anche gioia. Dagli occhi pieni di lacrime di chi ha perso un genitore o un figlio, ai lievi sorrisi di chi finalmente ha realizzato un sogno insperato, dopo lunghi e rischiosi viaggi, iniziati molti mesi prima, il docu-film è anche il racconto di una bella pagina fatta di accoglienza e amore che appartiene ormai alla memoria collettiva della città di Reggio Calabria”.