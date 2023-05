Gmg Lisbona 2023: il coro e l’orchestra provano per la prima volta insieme

Foto Raquel Duarte

Prima prova insieme per il coro e l’orchestra che animerà le liturgie della Gmg di Lisbona 2023. A dirigerla è stata, ieri a Lisbona, Joana Carneiro, direttrice del coro e dell’orchestra, che è stata presentata ai giovani artisti da Teresa Cordeiro, la coordinatrice del Team musicale della Gmg. “È molto emozionante vedere il coro e l’orchestra insieme per la prima volta – ha detto Cordeiro – a dimostrazione del fatto che il lavoro di ciascuno è essenziale per un buon risultato comune. Con l’unione di strumenti e voci tutti hanno potuto sperimentare il potere della musica nella preghiera e nella spiritualità, rendendo più reale ed evidente l’importanza della musica nella Fede e, di conseguenza, nei momenti chiave della Gmg”. Il sito ufficiale della Gmg, che riporta la notizia, riferisce anche le voci dei giovani musicisti – come Carlota Temtem – che definiscono il repertorio musicale “molto interessante e costruito in modo molto bello”. Oltre a far parte del coro, Carlota canterà anche da solista. Durante le prove le voci maschili e femminili sono state separate per poter lavorare più intensamente, in modo che tutto sia studiato e lavorato nei minimi dettagli. Prima volta anche per il Coro da camera, composto da un gruppo più ristretto di persone che si occuperà del momento della Via Crucis in programma il 4 agosto.