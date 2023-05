Assemblea Cei: card. Zuppi, “il nostro pensiero va all’Emilia Romagna, piegata dalla furia delle alluvioni”

(Foto: ANSA/SIR)

“In questo momento il nostro pensiero va all’Emilia Romagna, piegata dalla furia delle alluvioni, dalle esondazioni dei fiumi e dalle tante frane”. Dopo la gratitudine al Papa, è questo il primo pensiero dell’introduzione del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, all’Assemblea dei vescovi italiani, in corso in Vaticano fino al 25 maggio. “L’acqua e il fango hanno mietuto vittime, devastato territori, distrutto abitazioni e aziende, cancellato ricordi e sacrifici”, ha proseguito Zuppi: “Anche questa volta piangiamo per esserci presi troppa poca cura della nostra casa comune”. “Nell’abbracciare la gente dell’Emilia Romagna, che ha rivelato tanta solidarietà e laboriosità, ringrazio quanti – istituzioni, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, volontari – si stanno prodigando per portare aiuto concreto e consolazione, fino ai luoghi più isolati”, l’omaggio del cardinale: “Un grazie anche ai sacerdoti, alle parrocchie e agli Istituti religiosi, ai tanti volontari che generosamente e spontaneamente si sono organizzati per aiutare in questo vero e proprio ospedale da campo. Tra di loro vi sono molti ragazzi e giovani che hanno deciso di dare una mano in modo concreto, per alleviare le sofferenze con la loro forza e la loro speranza. L’impegno è mantenere lo stesso spirito di solidarietà e di comunità nei prossimi mesi e forse anni per riparare quanto la furia delle acque ha rovinato”.