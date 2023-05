Forum europeo della disabilità: Metsola, “persone con disabilità hanno diritto di vivere in modo indipendente e di ricevere adeguati servizi”

(Foto SIR)

(Bruxelles) “La parità di diritti deve essere reale e reale. Non solo nominale e sulla carta”, ha affermato Roberta Metsola, presidente dell’Eurocamera, rivolgendosi al 5° Parlamento europeo delle persone con disabilità in corso a Bruxelles. “Dobbiamo includere attivamente tutte le persone con disabilità nel nostro processo decisionale. Per questo dobbiamo rimuovere le barriere esistenti. Dobbiamo lavorare costantemente per garantire l’inclusione e l’uguaglianza in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”. La presidente ha specificato: “in questo Parlamento crediamo che le persone con disabilità abbiano il diritto di vivere in modo indipendente e di ricevere adeguati servizi. Vogliamo anche abolire con urgenza le rimanenti restrizioni amministrative che ostacolano i diritti delle persone con disabilità. In questo spirito, attendiamo con impazienza la proposta della Commissione”, che dovrebbe giungere quest’anno, “su una Carta europea di disabilità a livello dell’Unione. È giunto il momento per il riconoscimento reciproco dello status di disabilità tra gli Stati membri”. L’evento di oggi “è un’opportunità per discutere l’esperienza degli otto Paesi che già applicano la Carta europea di disabilità su base volontaria e imparare gli uni dagli altri sui vantaggi associati in settori come la cultura, lo sport e i trasporti. Dobbiamo rendere più facile per le persone con disabilità abbracciare, come tutti gli europei, la libertà di movimento in un’Unione europea senza frontiere”.