Teologia: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, il 25 e il 26 maggio un convegno sulla Evangelii gaudium con una “staffetta” tra Italia e Brasile

Il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha scelto l’Evangelii Gaudium per celebrare i dieci anni dall’elezione di Papa Francesco. L’esortazione apostolica è infatti al centro di un convegno internazionale organizzato con l’Università Cattolica di Rio de Janeiro: “Evangelii gaudium. I semi di un pontificato. Gioia e fraternità: nuovi luoghi teologici”, che vedrà – il 25 e il 26 maggio – una staffetta tra Italia e Brasile. Trasmesso online in italiano e in spagnolo, il convegno – promosso in collaborazione con il Celam e la Cocti – si svolgerà nella prima giornata al Dipartimento di Teologia della Puc di Rio de Janeiro in collegamento streaming con Roma e nella seconda in presenza nell’auditorium dell’Istituto Jp2 in Laterano in collegamento streaming con il Brasile. Le sessioni dell’evento, organizzato dalla Cattedra Gaudium et Spes, si svolgeranno dalle 14 alle 17 in diretta streaming dalle due sedi universitarie: il 25 da Rio de Janeiro in Brasile e il 26 da Roma, in Italia. Tutte le relazioni verranno trasmesse in italiano e in spagnolo sul canale YouTube dell’Istituto Jp2. Il convegno – informano gli organizzatori – vedrà la partecipazione del card. Orani João Tempesta, arcivescovo di Rio de Janeiro, del card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e del preside del Jp2 Philippe Bordeyne, mentre le relazioni saranno affidate a Maria Clara Lucchetti Bingemer, Peter Casarella, Carlos Ferré, Waldecir Gonzaga, Gilfredo Marengo, Isabella Guanzini e Vincenzo Rosito.