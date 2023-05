Forum europeo della disabilità: Commissione, promuovere l’indipendenza economica e garantire l’accessibilità

I partecipanti al Parlamento europeo delle persone con disabilità (Foto Parlamento Ue)

(Bruxelles) La vicepresidente della Commissione Ue Věra Jourová, i commissari Helena Dalli e Janez Lenarčič, sono intervenuti alla quinta edizione del Parlamento europeo delle persone con disabilità, co-organizzato dal Parlamento europeo e dal Forum europeo sulla disabilità (Edf). La vicepresidente Věra Jourová ha preso parte alla prima tavola rotonda dell’evento sul tema “Abbattere le barriere: libera circolazione e piena partecipazione”, evidenziando il lavoro svolto in termini di inclusione e costruzione di “una vera Unione dell’uguaglianza e della diversità”. La commissaria per la parità, Helena Dalli, ha partecipato a una tavola rotonda intitolata “Lottare per i nostri diritti – combattere la disuguaglianza, l’esclusione sociale e la povertà”, segnalando i progressi compiuti nel quadro della Disability Rights Strategy 2021-2030, “per consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente nelle nostre società attraverso misure volte a sostenere la vita indipendente, promuovere l’indipendenza economica e garantire l’accessibilità”.

In questo evento, che riunisce oltre 700 persone in rappresentanza del movimento europeo della disabilità, il commissario Lenarčič ha sottolineato che, poiché i bambini con disabilità sono tra i più emarginati, “il sostegno all’istruzione inclusiva nelle emergenze rimane una priorità”. “In tutto il mondo, l’Ue ha sostenuto progetti che affrontano le esigenze dei bambini con disabilità, ad esempio adattando le infrastrutture scolastiche o fornendo dispositivi di assistenza per alunni con bisogni speciali”. L’anno scorso l’Ue ha sostenuto tali progetti in Kenya, Uganda, Mozambico, Myanmar, Ucraina e Niger.