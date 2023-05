Assemblea Cei: card. Zuppi, “momento di dialogo franco e largo con il Papa”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La nostra comunione è presieduta e rafforzata dalla parola del Santo Padre, cui guardiamo anche come Primate d’Italia e che quest’anno ci onora per ben due volte della sua presenza”. Lo ha detto il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nell’introduzione ai lavori dell’Assemblea generale dei vescovi italiani, in corso in Vaticano fino al 25 maggio. “Ieri abbiamo vissuto con lui un momento di dialogo franco e largo e giovedì avremo l’opportunità di ascoltare nuovamente le sue parole insieme ai referenti del Cammino sinodale”, ha riferito il presidente della Cei a proposito del primo momento di presenza di Papa Francesco all’assise episcopale, all’apertura di ieri pomeriggio con l’incontro riservato con i vescovi. “La sua parola e la sua presenza sono un dono per ogni Assemblea Generale della Cei, perché mostrano il suo affetto per la nostra Chiesa e l’Italia tutta”, ha affermato Zuppi: “Gli esprimiamo profonda gratitudine, anche per i dieci anni di pontificato, per i grandi doni alla Chiesa, le preziose indicazioni offerteci e le Visite Apostoliche in tanti luoghi del Paese”. “Sempre ritorniamo al suo primo grande messaggio, l’Evangelii gaudium, che costituisce sapienza pastorale e orientamento per il nostro ministero”, ha assicurato ilo cardinale: “Le indicazioni del discorso di Firenze, in occasione del Convegno Ecclesiale Nazionale, ci hanno accompagnato e orientato in questi anni e sono un riferimento fondamentale per il nostro Cammino sinodale”.