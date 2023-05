Multiculturalità: Urbaniana press, on line il libro su educazione alla multiculturalità e interculturalità nelle istituzioni ecclesiastiche

“Education in Multiculturality – Education to Interculturality in Ecclesiastical Institutions of Higher Education and in Formation Communities for Catholic Consecrated Life in Italy”: è il titolo dell’e-book, editato dall’Urbaniana press https://www.urbaniana.press (Uup) che raccoglie il lavoro di “un progetto di ricerca-azione-formazione finanziato dalla GHR (Gerald and Henrietta Rauenhorst) Foundation (USA), condotto in Italia negli anni 2018-2021 e conclusosi con un Congresso Internazionale a Roma (17-19 Novembre 2021) che ha visto una numerosa partecipazione in presenza e online. Il gruppo di ricerca, co-diretto dai curatori del volume, Enrica Ottone e Luca Pandolfi, era composto da ricercatori dell’Università Sapienza di Roma, da studiosi di istituzioni universitarie ecclesiastiche e da membri di comunità formative di vita consacrata altamente multiculturali. Il volume, che riporta come prefazione un’intervista a Darla Deardorff, presenta la metodologia e i primi risultati della ricerca condotta da un team multidisciplinare e raccoglie i contributi di numerosi studiosi italiani e internazionali sul tema. I risultati mostrano che “nelle comunità formative multiculturali incontrate è chiara ormai la dimensione della pluralità culturale e l’esperienza dell’interculturalità è presente nelle dichiarazioni d’intenti. Le azioni programmate per promuovere le competenze interculturali sono tuttavia rare e in fase iniziale. C’è ancora molta strada da fare ma il cammino è avviato”. Il volume è stato interamente tradotto in inglese da Elena Casadei della Uup, il progetto grafico è stato curato da Antonio Scenti di http://ingegnografico.com. Il testo è in Open Access ed è quindi possibile diffondere il link.