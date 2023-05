Diocesi: Urbino, le celebrazioni in onore di san Crescentino

Giovedì 1° giugno ricorre la solennità di San Crescentino, patrono della città di Urbino e di tutta l’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Il 28, il 29 e il 30 maggio si terrà il triduo di preparazione con la celebrazione di messe con meditazione. Il 31 maggio messa della vigilia alle 18.

Giovedì 1° giugno, alle 17, in cattedrale, messa pontificale presieduta dall’arcivescovo mons. Sandro Salvucci e a seguire processione con la statua del santo per le vie della città accompagnata dall’Orchestra di strumenti a fiato della Cappella musicale Ss. Sacramento di Urbino.