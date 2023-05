Corridoi umanitari: Comunità di Sant’Egidio, presentazione domani a Roma di un libro su questo modello di accoglienza e integrazione

Che cosa sono i corridoi umanitari realizzati a partire dal 2016 dalla Comunità di Sant’Egidio insieme a diverse Chiese e associazioni? Che cosa rappresenta per l’Italia e l’Europa questo modello di accoglienza e integrazione che finora è riuscito a far venire in sicurezza (e in alternativa al racket dei trafficanti di uomini) oltre 6mila persone in fuga da guerre e condizioni di vita insostenibili? Se ne parlerà domani sera a Roma in occasione della presentazione di “Corridoi umanitari. Una risposta a una crisi planetaria”, il libro di Roberto Morozzo della Rocca che racconta l’origine, la storia e il valore di questo progetto creato e autofinanziato dalla società civile. Intervengono: Nicola Daniele Coniglio, professore di politica economica presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro; Alessandra Gianelli, ordinaria di Diritto internazionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Roberto Impicciatore, professore associato di Demografia al Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Bologna; Francesca Paci, giornalista de La Stampa. L’appuntamento è alle 18, presso la Sala Benedetto XIII, in via di San Gallicano.