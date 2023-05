Festival internazionale abilità differenti: Carpi, sabato 27 convegno su “Scorie, scarti e disperazioni umane” con mons. Castellucci

“Scorie, scarti e disperazioni umane – Ma la voglia di vivere testardamente rinasce”: è il titolo del convegno che avrà luogo sabato 27 maggio a Carpi, nell’ambito del Festival internazionale delle abilità differenti. Lo scopo è trattare “i fallimenti, le inadeguatezze e le frustrazioni dell’attuale società e quindi delle ‘scorie’ e degli ‘scarti’ umani che essa produce a causa della diffusa ‘cultura dello scarto’”. Interverranno, tra gli altri, mons. Erio Castellucci, arcivescovo diocesi Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, Vicepresidente Cei, Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Modena, i giornalisti Daniele Rocchi (Agenzia Sir) e Elisabetta Soglio (“Buone Notizie” del Corriere della Sera). Porteranno la loro testimonianza diversi operatori della Nazareno Cooperative, promotrice del Festival, come Enrico Zanella, Direttore Orchestra Scià Scià (Nazareno), Antonella De Ienner , Dirigente Scuola Secondaria di primo grado A. Pio di Carpi, Giorgia Busti, Psicologa e coordinatrice di Villa Edera (Nazareno), casa per minori a Bologna, Chiara Benagli, Responsabile Nazareno Work degli inserimenti lavorativi a Carpi e Stefano Malagoli (Direttore Festival). Moderatore dell’evento Sergio Zini, Presidente Nazareno Cooperative. Il Convegno è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna come Corso di formazione per gli operatori della stampa.