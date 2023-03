Università Gregoriana: tre incontri nel 10° di Papa Francesco e in vista della Gmg di Lisbona. Si parte il 31 marzo con il card. Tolentino de Mendonça e l’allenatore Mourinho

Nel decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco, in preparazione della XXXVII Giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Lisbona dal 1 al 6 agosto, il Centro Fede e Cultura Alberto Hurtado della Pontificia Università Gregoriana, in collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede, organizza , nell’ambito de “I Martedì della Gregoriana”, tre incontri che inquadrano le prospettive aperte dal magistero di questo pontificato, declinate come proposte rivolte alle nuove generazioni cristiane. Si parte il 31 marzo (l’appuntamento era stato programmato per il 14 ma è stato rinviato eccezionalmente al 31) con il dialogo tra il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, e Josè Mourinho, allenatore della As Roma, che segue il primo, avvenuto il 29 marzo 2022, su iniziativa de L’Osservatore Romano (Aula magna – ore 17:30 – 19). Il 18 aprile si svolgerà invece un dialogo tra il card. Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro e vicario del Papa per la Città del Vaticano, con l’avvocato Daniele Bruno. L’ultimo appuntamento, il 9 maggio, vedrà protagonisti il card. Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della cultura, e Jorge Vaz de Carvalho, musicista e docente presso la Facoltà di Scienze umane dell’Università Cattolica Portoghese.