Papa Francesco: ricevuto in udienza il primo ministro ad interim del Libano

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il primo ministro ad interim del Libano, Najib Mikati, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, si legge nella nota della Sala Stampa, “è stata ribadita la preoccupazione della Santa Sede per la difficile situazione socio-economica che la popolazione libanese sta vivendo, aggravata dallo stallo istituzionale in cui versa il Paese, che attende con urgenza l’elezione di un nuovo Presidente della Repubblica”. Nel sottolineare “l’importanza dell’irrinunciabile presenza dei cristiani in Libano e in tutto il Medio Oriente”, si è ribadita “la necessità che la convivenza pacifica tra i libanesi di diverse fedi venga rafforzata al fine di garantire pace e stabilità anche all’intera regione”.