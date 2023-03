Decreto flussi: il fabbisogno di colf e badanti nello studio Assindatcolf-Idos. La presentazione il 23 marzo a Roma

Di quante colf e badanti non comunitarie avrebbe bisogno l’Italia per soddisfare il fabbisogno familiare di cura e assistenza domestica? La stima è contenuta in una ricerca commissionata da Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico e realizzata dal Centro Studi e Ricerche Idos. Il documento, intitolato “Il fabbisogno aggiuntivo di manodopera straniera nel comparto domestico. Stima e prospettive” è contenuto nel Rapporto 2023 “Family (Net) Work – Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico” e sarà presentato giovedì 23 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, presso la Sala Salvadori – Camera dei Deputati – via Uffici del Vicario 21, Roma. Accrediti entro il 20 marzo: nazionale@assindatcolf.it