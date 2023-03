Diocesi: Como, domani una messa in suffragio a un anno dalla scomparsa di Roberto Bernasconi, per 15 anni direttore della Caritas

Il 17 marzo 2022 tornava alla Casa del Padre Roberto Bernasconi, diacono permanente, per 15 anni direttore della Caritas della diocesi di Como. Domani, venerdì 17 marzo, a un anno dalla sua scomparsa, nella chiesa di San Bartolomeo in Como, alle ore 18, il vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, presiederà la santa messa di suffragio. “Sono numerose le persone che il diacono Roberto ha riconosciuto come fratelli e sorelle in questi anni – fu la sottolineatura del vescovo nell’omelia dei funerali, celebrati in cattedrale il 21 marzo 2022 –, quelli che nel Vangelo sono identificati come la stessa ‘carne viva’ di Gesù… Roberto ha saputo accogliere tutti, riconoscendoli come i prediletti del Signore e ha mostrato loro la misericordia di Dio, quale ‘cuore pulsante del Vangelo’”. Successivamente, alle ore 20.45, al Cinema Astra di viale Giulio Cesare, verrà proiettato un video dal titolo “Ricordando Roberto – Tra memoria e profezia”. Seguirà il film “Il Sentiero della Gioia”, di Thomas Torelli. La serata è a ingresso libero.