Diocesi: Pavia, dal 18 marzo “Dialoghi sull’umano”

Prenderanno il via sabato 18 marzo, a Pavia, i “Dialoghi sull’umano 2023”, ciclo di tre appuntamenti organizzato dall’associazione culturale Convivio e dal Servizio diocesano per la Pastorale universitaria.

Il primo evento in programma, ospitato dalle 11 al Museo della tecnica elettrica, sarà un convegno su “Robotica intelligente: nuove frontiere dell’interazione uomo-macchina”; dialogheranno insieme Paolo Di Barba e Antonella Ferrara, entrambi dell’Università di Pavia. La rassegna proseguirà giovedì 4 maggio quando, alle 21, il Museo diocesano di piazza Duomo, ospiterà il dialogo su “Tra antico e moderno: rimuovere-descrivere-celebrare la morte” con l’intervento di Maurizio Harari dell’Università di Pavia, Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, Matteo Canevari dell’Università di Pavia e don Fabio Besostri, docente della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. Chiusura il 18 maggio con “Dal big bang alla cellula madre: ipotesi sull’origine della vita”; alle 21, sempre presso il Museo diocesano, Antonella Profumo dell’Università di Pavia dialogherà con Raffaele Saladino, dell’Università della Tuscia.