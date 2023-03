Corridoi umanitari: Comunità Sant’Egidio, il 18 marzo Papa Francesco riceverà in udienza i profughi arrivati in Italia

Papa Francesco riceverà in udienza, sabato 18 marzo, alle ore 11.30, i profughi arrivati in Italia con i corridoi umanitari, insieme alle famiglie e le comunità che li hanno accolti e ne curano l’integrazione in Italia. Sono ormai circa 7000, dall’Afghanistan, la Siria, l’Iraq, il Congo, la Libia e altri Paesi colpiti da guerre e emergenze umanitarie, i migranti che grazie ai corridoi umanitari non hanno dovuto rischiare la vita sui barconi. “Questa udienza, tanto più importante in quanto avviene mentre abbiamo ancora negli occhi le immagini drammatiche di Cutro, indica una strada umana e possibile per affrontare le questioni legate alle migrazioni e rappresenta un segno di speranza”, afferma la Comunità di Sant’Egidio. Si può seguire in live streaming sul sito della Comunità, sulla pagina Facebook e andrà in onda anche in differita alle ore 13 su Padre Pio TV (canale 145). Sempre il 18 marzo, il sito www.santegidio.org si presenterà con una nuova veste grafica.