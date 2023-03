Società: Firenze, dal 30 marzo al 1° aprile il Congresso nazionale Emergenza urgenza. Tra i promotori le Misericordie

Il mondo dell’emergenza-urgenza si ritroverà a Villa Vittoria a Firenze per far sentire la propria voce e chiedere risposte su temi di strettissima attualità, dalla riforma del sistema alla crisi dei Pronto Soccorso. L’occasione è il Ceu2023, Congresso nazionale Emergenza urgenza, che si terrà dal 30 marzo al 1° aprile, di cui le Misericordie sono tra gli enti promotori. Il congresso è stato voluto e immaginato da diciassette società scientifiche e associazioni tecnico professionali del settore. I temi trattati saranno condivisi con forze sindacali, enti locali, reti delle associazioni di volontariato e vi sarà un confronto con il mondo della politica e le esperienze internazionali, rappresentate da relatori di grande rilievo. Il programma aggiornato dell’evento può essere visualizzato a questo link. “Auspichiamo una partecipazione importante della componente delle Misericordie – sottolinea il presidente nazionale, Domenico Giani – ma soprattutto, per il valore e l’importanza dei temi trattati, chiediamo di essere ascoltati dalla politica, che sarà un convitato importante di questo congresso. Il tempo delle riforme è adesso”.