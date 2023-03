Diocesi: Alghero-Bosa, il 17 e il 18 marzo la “24 ore per il Signore” nella chiesa di San Francesco. Venerdì messa con il vescovo Morfino

Sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Mauro Maria Morfino a dare il via, ad Alghero, alla “24 ore per il Signore”, iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione voluta da Papa Francesco che verrà celebrata nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, da venerdì 17 a sabato 18 marzo.

Per la diocesi di Alghero-Bosa sarà la chiesa di San Francesco, nel centro storico di Alghero, il punto di riferimento. Qui infatti dopo la messa presieduta da mons. Morfino alle 16 di venerdì 17, avrà inizio l’adorazione eucaristica, animata da alcuni gruppi parrocchiali, che si protrarrà fino alle 19.30, quando è in programma la Via Crucis, per riprendere l’indomani, alle 8.30 dopo la celebrazione eucaristica delle 8.30; nel pomeriggio, alle 16, la benedizione eucaristica concluderà l’iniziativa.