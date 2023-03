Diocesi: mons. Alfano (Sorrento-Castellammare), “portiamo con noi un patrimonio spirituale che ci piace condividere con chi viene a visitarci”

(Foto: diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia)

“Carissimo/a, benvenuto fra noi. Ti saluto fraternamente e ti auguro di trascorrere giorni sereni, in compagnia di amici sinceri. La nostra terra è ricca di bellezze naturali, che incantano per il loro fascino e invitano alla contemplazione…”. Inizia così il messaggio di mons. Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, ai turisti, presentato in occasione della prima messa per gli operatori del settore, celebrata ieri sera presso la parrocchia N.S. di Lourdes, a Sorrento. “La nostra gente custodisce tradizioni antiche e genuine, arricchite da una cultura popolare piena di saggezza e familiarità. Siamo un popolo generoso e accogliente, gioviale e aperto. Portiamo con noi un patrimonio spirituale che ci piace condividere con chi viene a visitarci, nel rispetto delle diversità di lingue e religioni. Ti assicuro pertanto la mia preghiera perché tu possa trascorrere un tempo sereno e recuperare energie per il corpo e lo spirito. Le numerose comunità religiose sparse sul territorio aprono volentieri le porte a chiunque sia in ricerca di silenzio meditativo e confronto schietto tra ‘compagni di viaggio’”, aggiunge mons. Alfano nel messaggio.



La messa presieduta dall’arcivescovo è stata animata dalla Schola Cantorum San Francesco, alla presenza delle associazioni, i professionisti di settore e i rappresentati della politica.

Un passo importante per il rilancio, nella nostra Chiesa diocesana, del Servizio per il turismo e il tempo libero, alla vigilia della nuova stagione turistica e della solennità di San Giuseppe, patrono dei lavoratori.

Al termine della celebrazione, nel salone parrocchiale, si è preso parte ad un momento conviviale offerto dall’Associazione cuochi Penisola Sorrentina e dall’Aibes. Per l’occasione, è stato presentato anche il nuovo portale della Pastorale del turismo tradotto in 5 lingue.