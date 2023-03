Consiglio d’Europa: plenaria Congresso dei poteri locali. Guerra in Ucraina, futuro del CdE, giovani e politica

Si svolge settimana prossima a Strasburgo, tra il 21 e il 23 marzo, la plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa (CdE) sulla guerra in Ucraina, il futuro del CdE, l’ambiente e la partecipazione dei giovani. Lo comunica in una nota il Consiglio d’Europa. Il segretario generale del CdE, Marija Pejčinović Burić, il presidente dell’Assemblea parlamentare del CdE, Tiny Kox, e il ministro delle Infrastrutture, Sigurður Ingi Jóhannsson, per la presidenza islandese del Comitato dei ministri, interverranno durante la plenaria. Il presidente del Congresso, Leendert Verbeek, proporrà una bozza di dichiarazione da adottare sulla guerra in Ucraina. Mentre, il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Dmytro Lubinets, interverrà in video. Anche la presidente della Corte Ue dei diritti dell’uomo, Síofra O’Leary, interverrà. Seguirà un dibattito sull’“Indentificazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)”, una raccomandazione in vista del Vertice delle Nazioni Unite sugli SDGs a settembre 2023. Infine, dibattiti su: “Strategie regionali per la protezione dell’ambiente”; “La resilienza delle città e delle regioni di fronte a crisi molteplici”; “Democrazie forti attraverso l’impegno dei giovani a livello locale” e “Elezione diretta dei sindaci”.